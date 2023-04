Diogo Cancela bate recorde do mundo dos 200 mariposa na classe S8

Cancela junta-se a Marco Meneses, recordista mundial dos 200 costas e dos 50 costas em S11, na tabela dos mais rápidos da natação adaptada mundial.

O nadador português Diogo Cancela bateu o recorde do mundo dos 200 metros mariposa da classe paralímpica S8, ao nadar a distância em 2.15,50 minutos, em Eindhoven, nos Países Baixos.

O nadador do Louzan/Efapel, já com mínimos para os Jogos Paralímpicos Paris'2024, bateu por larga margem o anterior máximo, fixado em 02 de abril de 2022 pelo polaco Michal Golus nos 2.18,82, mais de três segundos mais lento do que a marca do português.

O Eindhoven Qualification Meet 2023 decorre entre hoje e domingo e já "rendeu" um recorde nacional, de Francisca Martins, nos 200 metros livres, com a jovem de 20 anos a tornar-se na primeira portuguesa a nadar a distância abaixo dos dois minutos (1.59,88).