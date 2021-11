Diogo Abreu sexto na final masculina dos Mundiais de trampolim

O português Diogo Abreu foi sexto classificado na final masculina de trampolim individual, nos Mundiais da modalidade, que terminaram este domingo em Baku.

O atleta olímpico, que foi 11.º em Tóquio'2020, conseguiu ser sexto com 59,235 pontos, numa competição ganha pelo chinês Langyu Yan, novo campeão do mundo, com 61,825.

Na final de duplo mini trampolim, Inês Martins foi sétima classificada, com 62,90 pontos, num evento ganho pela sueca Lina Sjöberg, com 70,900.

O dia fechou também a classificação do concurso completo (all around), com Portugal no quarto lugar, com 19 pontos, distante das medalhas, num resultado para que contribuíram Beatriz Martins e Diogo Abreu (trampolim individual), Francisca Pinto e Vasco Peso (tumbling), Diogo Cabral e Inês Martins (duplo mini trampolim), assim como os pares de sincronizado: Beatriz Martins e Catarina Nunes e Rúben Tavares e Lucas Santos.

Portugal esteve representado no evento na capital do Azerbaijão por 22 ginastas, logrando três medalhas: duas de prata, de Diogo Cabral, Diogo Fernandes e Tiago Romão, no duplo ​​​​​​​mini trampolim, uma segunda para Diogo Cabral, na mesma especialidade mas a título individual, e um bronze para Beatriz Martins e Catarina Nunes, no trampolim sincronizado.