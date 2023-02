Diogo Abreu e Pedro Ferreira na final de trampolim sincronizado da Taça do Mundo

Redação com Lusa

Prova que decorre em Baku, no Azerbaijão.

A dupla de ginastas portugueses composta por Diogo Abreu e Pedro Ferreira apurou-se este sábado para a final de trampolim sincronizado da Taça do Mundo de trampolins que decorre em Baku, Azerbaijão.

A dupla segue diretamente para a final com o quinto melhor registo da qualificação, tendo logrado 49,740 pontos, atrás dos 51,780 dos alemães Caio Lauxtermann e Fabian Vogel, os melhores da sessão.

No trampolim individual, o olímpico Diogo Abreu voltou a mostrar-se ao melhor nível e venceu a poule em que estava inserido, com 58,750 pontos, garantindo o avanço para a segunda fase de apuramento para a final, agendada para domingo.

Esta pontuação, de resto, foi a segunda melhor entre os 40 participantes, com Pedro Ferreira logo abaixo, com o terceiro melhor registo (58,590), avançando para a segunda fase, assim como Lucas Santos, em 14.º, com 56,540, e dentro dos 16 melhores que discutem o acesso à disputa de medalhas.