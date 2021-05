Dimension Data Pro-Am: golfistas portugueses eliminados na África do Sul

Torneio pontuável para o Challenge Tour.

Os golfistas profissionais portugueses Stephen Ferreira e Ricardo Melo Gouveia falharam o "cut" do Dimension Data Pro-Am, torneio pontuável para o Challenge Tour, que está a decorrer no Fancourt Golf Estate, na África do Sul.

Ferreira, que havia iniciado a sua participação com 68 "shots", quatro abaixo do Par 72, concluiu a segunda ronda com 76, quatro acima, depois de assinar "bogeys" (uma acima) nos buracos 7, 11 e 13, "duplo bogey" (duas acima) no "green" do 6 e um "birdie" (uma abaixo) no 10.

Com um agregado de 144 "shots" (Par), o português, nascido no Zimbabué, falhou o "cut", que ficou fixado em três pancadas abaixo do Par e apurou para as últimas duas voltas os 66 melhores golfistas do "leaderboard", comandado pelo sueco Henric Sturrehed e os sul-africanos Wilco Nienaber e Jaco Ahlers, todos com 133 pancadas (-11).

Ricardo Melo Gouveia, após uma estreia com 73 pancadas (+1), registou hoje 70, duas abaixo do Par do campo, mas não foi o suficiente para se manter em prova.

"Joguei bem e meti mais "putts" do que ontem [quinta-feira], mas, infelizmente, cometi dois erros seguidos que me custaram caro", contou o profissional, à Lusa, referindo-se ao "duplo bogey" no buraco 14 e ao "bogey" no "green" do 15, após ter assinado cinco "birdies" (nos buracos 3, 5, 10, 11 e 12).

Melo Gouveia somou, assim, 143 pancadas (-1) e despediu-se do terceiro torneio do "swing" sul-africano do Challenge Tour, empatado, na 87.ª posição, falhando a qualificação para os últimos 36 buracos por dois "shots".