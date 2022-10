Dicko é a 'redenção' de França e Cuba estreia medalha e de ouro nos Mundiais de Judo

No dia destinado aos pesos pesados, em que a portuguesa Rochele Nunes foi eliminada no segundo combate de +78 kg, voltaram a ser alguns não favoritos a entrarem na discussão de medalhas, embora não tenha sido esse o caso de Dicko

A França teve esta terça-feira em Romane Dicko a campeã e o ouro pelo qual ainda não tinha conseguido lutar nos Mundiais de judo em Tashkent, numa competição em que houve também a estreia de Cuba a vencer.

No dia destinado aos pesos pesados, em que a portuguesa Rochele Nunes foi eliminada no segundo combate de +78 kg, voltaram a ser alguns não favoritos a entrarem na discussão de medalhas, embora não tenha sido esse o caso de Dicko.

A francesa, número dois do mundo, conseguiu 'redimir' a França, habitual potência da modalidade, com o ouro que lhe escapava desde o primeiro dia, apesar das medalhas de Amandine Buchard (bronze em -52 kg), de Manon Deketer (bronze em -63 kg) e de Julia Tolofua (+78 kg), que eliminou Rochele Nunes.

Dicko, de 23 anos, conquistou na capital do Uzbequistão a primeira medalha de ouro num campeonato do mundo, numa fase particularmente feliz da carreira, depois de já ter sido bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

O ouro olímpico dos franceses em equipas mistas em Tóquio não teve correspondência nestes Mundiais, que acabaram por ver o Japão reinar, com um total de 12 medalhas (cinco ouro, quatro prata e três de bronze), sendo que neste último dia tiveram Tatsuru Saito como vice-campeão em +100 kg.

Com a ausência do recordista Teddy Riner nos +100 kg (10 medalhas de ouro), lesionado, a categoria pode ser uma caixinha de surpresas, e hoje isso confirmou-se, com o título a ser entregue ao cubano Andy Granda, 12.º do mundo.

Um peso em que os asiáticos e europeus tem dado 'cartas', embora o cubano tenha chegado a estes Mundiais como campeão da categoria nos últimos três Pan-americanos.

No quadro de medalhas, Cuba entrou diretamente para o oitavo lugar, numa competição em que 25 dos 85 países tiveram judocas no pódio.

Portugal, com oito judocas em prova, teve a sua única celebração ao quarto dia, quando Bárbara Timo venceu cinco de seis combates e conquistou a medalha de bronze em -63 kg. Dois dias depois, Jorge Fonseca (-100 kg), que chegava como bicampeão mundial em título, caiu ao terceiro combate, terminando em sétimo.

A competição individual concluiu-se esta terça-feira, mas os Mundiais prosseguem na quinta-feira, em equipas mistas, já sem a seleção lusa em prova.

Masculinos:

-60 kg:

Ouro: Naohisa Takato, Jap.

Prata: Ariunbold Enkhtaivan, Mgl.

Bronze: Yung Wei Yang, Twn, e Yeldos Smetov, Caz.

-66 kg:

Ouro: Hifumi Abe, Jap.

Prata: Joshiro Maruyama, Jap.

Bronze: Denis Vieru, Mol, e Baul An, Cor.

-73 kg:

Ouro: Tsogtbaatar Tsend-Ochir, Mgl.

Prata: Soichi Hashimoto, Jap.

Bronze: Daniel Cargnin, Bra, e Hidayat Heydarov, Aze.

-81 kg:

Ouro: Tato Grigalashvili, Geo.

Prata: Matthias Casse, Bel.

Bronze: Takanori Nagase, Jap, e Samil Borchashvili, Aut.

-90 kg:

Ouro: Davlat Bobonov, Uzb.

Prata: Christian Parlati, Ita.

Bronze: Luka Maisuradze, Geo, e Lasha Bekauri, Geo.

-100 kg:

Ouro: Muzaffarbek Turoboyev, Uzb.

Prata: Kyle Reyes, Can.

Bronze: Michael Korrel, PB, e Zelym Kotsoiev, Aze.

+100 kg:

Ouro: Andy Granda, Cub.

Prata: Tatsuru Saito, Jap.

Bronze: Guram Tushishvili, Geo e Minjong Kim, Cor.

Femininos:

-48 kg:

Ouro: Natsumi Tsunoda, Jap.

Prata: Katharina Menz, Ale.

Bronze: Abiba Abuzhakynova, Caz, e Assunta Scutto, Ita.

-52 kg:

Ouro: Uta Abe, Jap.

Prata: Chelsie Giles, GB.

Bronze: Distria Krasniqi, Kos e Amandine Buchard, Fra.

-57 kg:

Ouro: Rafaela Silva, Bra.

Prata: Haruka Funakubo, Jap.

Bronze: Enkhriilen Lkhagvatogoo, Mgl, e Jessica Klimkait, Can.

-63 kg:

Ouro: Megumi Horikawa, Jap.

Prata: Catherine Beauchemin-Pinard, Can.

Bronze: Bárbara Timo, POR, e Manon Deketer, Fra.

-70 kg:

Ouro: Barbara Matic, Cro.

Prata: Lara Cvetjko, Cro.

Bronze: Sanne Van Dijke, PB, e Saki Niizoe, Jap.

-78 kg:

Ouro: Mayra Aguiar, Bra.

Prata: Zhenzhao Ma, Chn.

Bronze: Yelyzavet Lytvynenko, Ucr, e Beata Pacut-Kloczko, Pol.

+78 kg:

Ouro: Romane Dicko, Fra.

Prata: Beatriz Sousa, Bra.

Bronze: Julia Tolofua, Fra e Wakaba Tomita, Jap.

Totais:

Ouro Prata Bronze

------------------------------------------

Japão 5 4 3

Brasil 2 1 1

Uzbequistão 2 - -

Mongólia 1 1 1

Croácia 1 1 -

Geórgia 1 - 3

França 1 - 3

Cuba 1 - -

Canadá - 2 1

Itália - 1 1

Alemanha - 1 -

Grã-Bretanha - 1 -

Bélgica - 1 -

China - 1 -

Azerbaijão - - 2

Cazaquistão - - 2

Países Baixos - - 2

Coreia do Sul - - 2

Polónia - - 1

Ucrânia - - 1

Áustria - - 1

PORTUGAL - - 1

Taiwan - - 1

Kosovo - - 1

Moldova - - 1