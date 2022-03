Dia positivo de Tomás Melo Gouveia no Open de Mangaung de golfe

O português Tomás Melo Gouveia subiu hoje ao 55º posto no Open de Mangaung de golfe, cujo segundo dia voltou a ser interrompido e afetado pelo mau tempo, estando dentro do cut projetado do torneio.

Depois de uma primeira ronda em que igualou o Par do campo, em Bloemfontein, África do Sul, o segundo cartão foi significativamente melhor, com 67 pancadas, cinco abaixo, fruto de dois eagles (duas ou mais abaixo do Par), três birdies (uma abaixo) e apenas dois bogeys (uma acima).

A chuva adiou o começo das provas, depois de já ter encurtado a primeira jornada, e a falta de luz encurtou o segundo dia, num torneio que é liderado pelo sul-africano Pieter Moolman, com 13 pancadas abaixo do Par.