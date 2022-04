Dez surfistas portugueses na ronda dos 64 no Pro Santa Cruz

Redação com Lusa

O Estrella Galicia Pro Santa Cruz, última prova do circuito europeu de qualificação masculino de 3000 pontos, decorre entre 12 e 16 de abril, na Praia de Santa Cruz, Torres Vedras, Lisboa

O contingente luso na ronda dos 64 do Pro Santa Cruz, prova do circuito europeu de qualificação da Liga Mundial de Surf (WSL), em Torres Vedras, está reduzido a dez atletas, com 13 portugueses a ficarem hoje pelo caminho.

Diogo Martins (que se qualificou na quarta-feira), Miguel Blanco, Tomás Fernandes e Joaquim Chaves, foram os únicos portugueses que superaram a "ronda dos 96", com Eduardo Fernandes (eliminado na quarta-feira), Rafael Silva, Daniel Nóbrega, Francisco Ordonhas, Luís Perloiro, Gabriel Ribeiro, José Champalimaud, Guilherme Ribeiro, Afonso Antunes, Jácome Correia, Henrique Pyrrait e João Mendonça a despedirem-se da Praia de Santa Cruz.

Na ronda dos 64, também estão os compatriotas Francisco Almeida, Gustavo Viana, Francisco Cruz, Guilherme Fonseca, Vasco Ribeiro e Pedro Henrique, devido ao melhor "ranking".

