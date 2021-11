Desporto na COP26: dos primeiros passos de Portugal ao impacto positivo de Paris'2024

Setor fez parte do alinhamento da cimeira que terminou, no sábado, em Glasgow. 273 organismos comprometeram-se a reduzir emissões em 50% até 2030, atingir a neutralidade carbónica em 2040 e apresentar relatórios anuais. Em Portugal, a sustentabilidade gerou algumas iniciativas, sem continuidade

A 26.ª Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP) foi quase como uma competição desportiva, com alegrias, desilusões e até um prolongamento - a declaração final dos 197 países só foi apresentada no sábado, um dia depois do previsto.

O desporto esteve presente e Georgina Grenon, do Comité Organizador de Paris"2024, falou da necessidade de "todos nos tornarmos Atletas do Clima". Nomes como Hannah Mills (bicampeã olímpica na vela), Pau Gasol (antigo basquetebolista, três vezes medalhado em Jogos) ou Eliud Kipchoge (recordista mundial da maratona) deram a cara e desafiaram os líderes mundiais a agir de acordo com as metas estabelecidas no Acordo de Paris (2015), onde o compromisso foi de limitar, até 2100, o aumento da temperatura média global do planeta entre 1,5 e 2 graus centígrados acima dos valores da época pré-industrial - ao atual ritmo, e tendo havido um recorde de emissões em 2020, mesmo com a pandemia, o planeta estará 2,7º C mais quente no final do século...