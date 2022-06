Desporto e arte juntam-se na promoção da saúde dos oceanos

Atletas e ex-atletas Olímpicos associam-se a uma iniciativa que visa a promoção dos desportos aquáticos não poluentes.

A Global Swim e a Associação Humanitária de Bombeiros dos Estoris desenvolveram um conceito inovador que junta o Desporto, a Arte e a Responsabilidade Ambiental na defesa e proteção dos mares e dos oceanos, que será implementado com uma série de eventos de desportos aquáticos, nos dias 18 e 19 de Junho, em Cascais.

Com um foco nas alterações climáticas, a organização pretende promover uma mudança de consciência, auxiliando-se do exercício físico, como forma de aprendizagem de novos valores e hábitos saudáveis e divulgar os desportos aquáticos não poluentes como a Natação, Surf, Vela, Canoagem, Paddle, Mergulho e Natação de Águas Abertas, desenvolvendo aulas e experiências gratuitas para a população.

Trata-se de uma ação que abrange ainda a arte como consciência social, contando com a participação de artistas que praticam a reutilização do lixo e outros materiais orgânicos como matéria-prima para as suas criações.

Esta iniciativa envolve o apoio de uma série de figuras públicas, incluindo o presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, atletas e ex-atletas olímpicos, atores e artistas de vários quadrantes.