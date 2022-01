Desporto continua a ser ignorado: propostas das federações ficaram na gaveta dos políticos

Só três partidos apresentam medidas para o desporto: PS, BE e PAN. Propostas saídas das cimeiras das federações ficaram na gaveta dos políticos. Federações uniram-se nos meses de pandemia e estudaram formas de melhorar o desporto de um país que está na cauda da Europa nos índices de atividade física. Os partidos não aproveitaram

A pandemia trouxe prejuízos talvez irreparáveis ao desporto português, mas também uma notícia positiva: as federações uniram-se de uma forma nunca antes vista, tanto em duas cimeiras, promovidas por Comité Olímpico de Portugal (COP), Comité Paralímpico (CPP) e Confederação do Desporto (CDP), como na formação de um grupo de trabalho com as cinco mais fortes - futebol, andebol, basquetebol, patinagem e voleibol.

Foram dois anos de trabalho intenso nos gabinetes, em busca de soluções para a crise imediata, mas surgindo igualmente ideias para permitir a recuperação e um futuro melhor. Tanto o Governo como os partidos políticos foram sendo informados, o COP fez mesmo uma ronda por todos, apresentando as propostas saídas da união de todo o desporto, e de eleições à porta a desilusão é profunda. O aproveitamento foi quase zero.