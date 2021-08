Um prenúncio de morte no Afeganistão: "O desporto vai desaparecer"

Farid Walizadeh não vê futuro para o desporto no Afeganistão

As últimas duas décadas trouxeram ao Afeganistão uma brisa a liberdade e direitos humanos, nomeadamente para as mulheres. Agora, garante quem conhece o regime dos talibãs, o horizonte é "medieval".

A tomada de Cabul pelos talibãs, desde 16 de agosto, trouxe drama ao povo afegão. A instabilidade política, a insegurança e o receio do que pode mudar gerou impacto.

Milhares de pessoas procuraram esconder-se (nomeadamente mulheres), outras tentam desesperadamente conseguir uma oportunidade para sair do país, amontoando-se às portas do aeroporto da capital do Afeganistão, num caminho que, para muitos já resultou em morte.