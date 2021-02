Desporto ao ataque: "Resposta do Governo foi zero, o apoio já vem tarde"

Além de Fernando Gomes, outros líderes do sector do Desporto foram ouvidos esta quarta-feira na Audição Pública da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Confira algumas das intervenções.

José Manuel Araújo, vice-presidente do COP: "A resposta do Governo foi zero, nenhuma das nossas propostas foram aprovadas pela AR, incluindo aquelas que não tinham implicação no aumento da despesa. Um apoio extraordinário tem de vir o mais depressa possível e já vem tarde para resolver os problemas de todos os clubes, principalmente os da formação. Noutras áreas não foi preciso tantos estudos para se dar uma resposta."

Pedro Sequeira, presidente da Confederação de Treinadores: "Já não é possível o argumento de que está tudo bem, não está nada bem. O primeiro-ministro apresentou várias causas da propagação do vírus mas o deporto aparece apenas com cinco por cento. O deporto é extremamente organizado, com exames regulares. Os treinadores nunca pararam mesmo quando os clubes deixaram de pagar, não fizeram marchas, merecem respeito. O desporto está em risco de colapsar."

Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo: "Queremos competir, correr, desfrutar das grandes provas e estamos já sem paciência para treinos e provas virtuais. Tivemos uma quebra de 37 por cento em atletas filiados e, se não houver uma oferta de quadros competitivos, iremos perder toda a nossa dinâmica. É fundamental um fundo de apoio do Governo ao desporto. A AR tem recusado todas as nossas propostas e isso é uma machadada para as associações."

António Silva, presidente da Federação Portuguesa de Natação: "Não houve apoio ao desporto em qualquer sede, ao contrário por exemplo, da cultura. Tivemos uma grande redução de clubes, 20 por cento, por asfixia financeira [durante a pandemia]."