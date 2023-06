"Demonstrámos o estatuto e classe que temos no futebol de praia"

Declarações de Bilro, adjunto da seleção portuguesa que está nos Jogos Europeus.

A seleção portuguesa de futebol de praia mostrou esta quinta-feira novamente "estatuto e classe de topo" internacional no triunfo por 6-2 sobre a Polónia nos Jogos Europeus, considerou o adjunto do selecionador, Luís Bilro.

"Demonstrámos o estatuto e classe que temos nesta modalidade. Somos uma seleção de topo. Assumimos claramente que vimos para vencer a competição. Somos os detentores da medalha de ouro e queremos vir ganhar de novo", vincou Luís Bilro, após o jogo que permitiu destacar-se no Grupo A só com triunfos.

Com Mário Narciso castigado, após ter sido expulso frente ao Azerbaijão, Bilro destacou as qualidades do grupo de trabalho, que o tornam numa referência mundial. "Competimos sempre com o intuito de dar o nosso melhor e de vencer. É a nossa mentalidade, o nosso foco. Vamos entrar frente à Suíça para ganhar e estar na final", prometeu.

Os helvéticos, segundos da poule B, voltam a encontrar-se com a formação das 'quinas', com quem têm mantido desafios nivelados. "São duas seleções muito equilibradas, que se conhecem. Têm a noção do jogo e das suas características. Vai ser aberto, com duas equipas com capacidade. Vamos fazer com que o jogo penda para o nosso lado", desejou.

Na competição feminina, Portugal, que se impôs hoje à Polónia por 2-1, vai encontrar nas meias-finais a Ucrânia.

Portugal soma 13 pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, sete pratas e três bronzes.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.