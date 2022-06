Capitão de equipa do FC Porto venceu o colega de equipa, Dick Jaspers

Daniel Sánchez, do FC Porto, sagrou-se este sábado campeão da Europa de bilhar às três tabelas na vertente individual. O atleta espanhol bateu na final o colega de equipa, Dick Jaspers (50-35), detentor do troféu e atual número um do ranking mundial.



Esta prova antecede a Taça da Europa de Clubes, que se realizará na Academia do Dragão entre os dias 29 de junho e 3 de julho.