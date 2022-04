Costa da Caparica: quatro surfistas portuguesas nos quartos de final

Teresa Bonvalot, Mafalda Lopes, Yolanda Hopkins e Francisca Veselko seguem em frente.

As surfistas Teresa Bonvalot, Mafalda Lopes, Yolanda Hopkins e Francisca Veselko apuraram-se para os quartos de final do Caparica Surf Fest, prova do circuito europeu de qualificação da Liga Mundial de Surf, que decorre na Costa de Caparica.

Na próxima fase, Teresa Bonvalot vai enfrentar a espanhola Ariane Ochoa, na primeira bateria, depois, na segunda, há um duelo luso entre Mafalda Lopes e Yolanda Hopkins, e Francisca Veselko vai competir no quarto heat contra a francesa Maud Le Car.

Na primeira bateria dos "oitavos", e já depois de terem ultrapassado a "ronda das 32", Teresa Bonvalot (12,17), recém-consagrada campeã europeia, e a compatriota Mafalda Lopes (9,50), superaram a francesa Tessa Thyssen (8,86) e a espanhola Lucia Martino (6,10).

Yolanda Hopkins venceu o segundo heat, com 13,77 pontos, deixando para trás as bascas Ariane Ochoa (11,50) - que vai agora enfrentar Teresa Bonvalot - e Garazi Sánchez-Ortun (9,70) e a francesa Juliette Lácome (6,77).

E a campeã nacional em título, Francisca Veselko, ganhou a quarta bateria, com 13,87 pontos, acima da francesa Pauline Ado (12,33), da basca Nadia Erostarbe (8,70) e da alemã Rachel Presti (2,66).

As outras cinco surfistas lusas que hoje competiram na "ronda das 32", Beatriz Carvalho, Maria Salgado, Camila Cardoso, Maria Dias e Carolina Mendes, despediram-se da competição na Praia do Paraíso.

No quadro masculino, foram seis os surfistas portugueses que se qualificaram hoje para a próxima fase do Caparica Surf Fest.

Pedro Henrique (bateria 2), Afonso Antunes (4), Vasco Ribeiro (8), Joaquim Chaves (11), Guilherme Fonseca (14) e Luís Perloiro garantiram uma vaga na "ronda dos 32", enquanto Eduardo Fernandes (2), Francisco Almeida (4), Jácome Correia (6), Henrique Pyrrait (7), Martim Paulino (8), Guilherme Ribeiro (9) e Miguel Blanco (11) ficaram pelo caminho.

À entrada para a reta final do evento, o diretor de prova, Hugo Pinheiro, antecipou hoje à Lusa que a organização vai rentabilizar ao máximo as condições no sábado, realçando que, face às previsões de ondulação, que não têm sido as ideais desde o início do período de espera, o objetivo foi "avançar com as primeiras rondas de forma a deixar a fase das decisões para quando são esperadas as melhores ondas".

O Estrela Galicia Caparica Surf Fest, que conta com uma prova de qualificação masculina de 3.000 pontos e uma prova de qualificação feminina de 1.000 pontos, decorre entre 05 e 10 de abril, na Praia do Paraíso, Costa de Caparica, Almada.