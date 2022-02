Corta-mato: Sporting foi "brilhante" na Taça dos Clubes Campeões Europeus

O diretor técnico de atletismo do Sporting fez hoje um balanço muito positivo da participação 'leonina' na Taça dos Clubes Campeões de corta-mato, que o clube organizou, no Jamor, em Oeiras.

"Tivemos sabores diferentes, sabíamos que a prova masculina ia ser extremamente competitiva porque as equipas apresentam muito quenianos, irlandeses, etíopes, ia ser uma prova de grande nível internacional e estivemos brilhantes, a equipa portou-se muito bem. A equipa feminina teve um resultado que nos custa a nós próprios", afirmou Carlos Silva.

O responsável 'verde e branco' recordou Moniz Pereira, para justificar os resultados obtidos, com o segundo lugar na prova masculina e o quarto na feminina: "O segredo para o sucesso, tal como nos ensinou o Sr. Moniz Pereira, é o trabalho".

Os "leões" asseguraram o segundo lugar em seniores masculinos, conquistado graças ao quinto lugar de Vincent Rono, ao 13.º de Rui Teixeira e ao 17.º posto de Rui Pinto.

O Sporting somou 35 pontos, mais seis do que os campeões, o Ankara Ego, da Turquia. O terceiro lugar ficou reservado para o Casone Noceto, de Itália, que terminou com 43 pontos. O Benfica também esteve presente nesta prova e terminou na 13.ª posição.

Rui Teixeira foi o melhor português em prova, na qual Rodrigue Kwizera, do Playas de Castellón, foi o mais rápido e garantiu o primeiro lugar.

"Era uma prova dura, mas nós já temos muitos anos disto, sabíamos como devíamos de encarar este tipo de corridas. Era um objetivo que queríamos muito enquanto equipa e fizemos isso lá dentro, fomos solidários uns com os outros para no fim, aqui na reta da meta, festejarmos. É um momento muito bom, queríamos muito conquistar o pódio, somos vice-campeões da Europa e agora é olhar para o futuro com confiança", afirmou o atleta do Sporting, após a prova.

Nas seniores femininas, o pódio escapou por muito pouco ao Sporting. A 'leoa' Fancy Cherono foi a segunda a cruzar a linha de meta, atrás da vencedora Likina Amebaw, do Playas de Castellón, com Tigist Gashaw em terceiro.

As "leoas" acabaram por ficar no quarto lugar, com 42 pontos, atrás das espanholas do Playas de Castellón (15 pontos), do Istanbul BBSK (27 pontos) e do Bilbao AT (40 pontos). Lia Lemos, do Sporting, foi a melhor portuguesa em prova, terminando na 17.ª posição.

Nos sub-20 masculinos, o Sporting ficou no terceiro lugar, graças aos desempenhos de Rodrigo Lima (6.º), Leandro Monteiro (20.º) e Duarte Santos (27.º).

Num percurso com 6.200 metros, o Sporting somou 53 pontos, ficando atrás do Ennis Track, da Irlanda, e do AV Cifla, dos Países Baixos.

Rodrigo Lima afirmou que "esta foi uma corrida muito importante para o clube" e que, estando numa equipa como o Sporting, o objetivo "é sempre o primeiro lugar".

Nos sub-20 femininos, vitória para as romenas do AC Mica Roma (20 pontos) que conseguiram menos pontos do que as segundas classificadas, as francesas do AC Auvergne, e do que o CSM Raraul, também da Roménia, que terminou no terceiro lugar.

Destaque para a portuguesa Beatriz Pereira, do Maia AC, que terminou na 15.ª posição. O clube nortenho fechou no 10.º lugar.

Nas estafetas mistas, o Sporting de Braga fez o segundo melhor tempo (20.01 minutos) e sagrou-se vice-campeão, alinhando com Paulo Rosário, Sara Duarte, Miguel Moreira e Mariana Machado. Na frente terminou a equipa espanhola do Playas de Castellón.

"Nós sabíamos que o pódio podia ser possível, achávamos que estávamos mais na luta por uma medalha de bronze, mas eles mostraram que são uns verdadeiros guerreiros do Minho e conseguiram oferecer-nos esta medalha de prata ao clube e a eles mesmos", afirmou o diretor técnico do clube minhoto, Ricardo Bal.

Já o Sporting terminou esta prova no terceiro lugar, com uma equipa composta por Miguel Borges, Rita Figueiredo, Rúben Amaral e Salomé Afonso.