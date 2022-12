COP renova protocolo para continuar a ter casa em Rio Maior: "Sinto-me em casa"

"Esta é uma relação que não é apenas institucional, é também afetiva, porque sentimos que esta casa também é um bocadinho nossa. Eu, quando venho cá, sinto-me em casa", afirmou o presidente do COP, José Manuel Constantino, antes de assinar esta renovação.

O Comité Olímpico de Portugal (COP) renovou esta terça-feira o protocolo com a Câmara Municipal de Rio Maior e a Desmor, empresa municipal de desporto, para continuar a ter "casa" na cidade ribatejana.

"Esta é uma relação que não é apenas institucional, é também afetiva, porque sentimos que esta casa também é um bocadinho nossa. Eu, quando venho cá, sinto-me em casa", afirmou o presidente do COP, José Manuel Constantino, antes de assinar esta renovação.

Esta relação teve início a 22 de junho de 2001, quando o Município riomaiorense e o COP assinaram o acordo que criou o primeiro centro de preparação olímpica em Portugal, que esteve na génese da atual rede de Centros de Alto Rendimento.

"A relação com Rio Maior é uma relação com as pessoas - e que não se iniciou hoje, nem comigo. Devo dizer que os méritos não me pertencem, é a renovação de um apoio com 20 anos. Não foi feito por mim, mas entendi mantê-lo, tendo em conta a importância que tem para os atletas", afirmou Constantino, recordando a importância neste protocolo dos antigos autarcas Silvino Sequeira e Isaura Morais e dos ex-responsáveis pelo centro de estágios como Albino Maria, Carlos Coutinho e Diva Cobra.

O protocolo assinado esta terça-feira tem a validade de um ano, sendo renovável até aos Jogos Olímpicos Paris'2024.

O atual presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Luís Santana Dias, também recordou os responsáveis pelo passo dado em 2001.

"Eu era uma criança e fico muito satisfeito por terem tomado este percurso. Mais importante é a notoriedade que nos traz um protocolo que muito nos honra e engrandece e também nos responsabiliza", afirmou o edil.

Perante um auditório repleto de atletas riomaiorenses e nadadores do CAR de Rio Maior, Miguel Pacheco, administrador da Desmor, enalteceu a importância desta renovação, evocando o passado, com os vários exemplos olímpicos.

"Hoje é um dia muito importante para nós, porque significa que estamos a dar seguimento a um acordo que atingiu a maioridade. É algo que faz parte da história de Rio Maior, que, ininterruptamente, desde Barcelona'1992, teve atletas em oito Jogos Olímpicos. É a história do presente e esperamos que seja do futuro, seja com riomaiorenses ou com os atletas do CAR, que estudam aqui ao lado na Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE)", rematou.

O responsável aludia às participações olímpicas dos marchadores Susana Feitor, Vera Santos, Inês Henriques, João Vieira, Sérgio Vieira e Miguel Carvalho, do triatleta Duarte Marques e dos nadadores Pedro Oliveira e Tiago Campos.