COP aprova saldo positivo de 9.738 euros em 2020 por "unanimidade"

Assembleia Plenária do organismo teve a participação de 38 entidades

O Comité Olímpico de Portugal (COP) aprovou por "unanimidade", esta terça-feira, um resultado líquido positivo de cerca de 10 mil euros relativo ao exercício de 2020.

"Realizada em modo remoto, a Assembleia Plenária do COP, com a participação de 38 entidades, votou um resultado líquido positivo, num exercício marcado pela pandemia da covid-19, que obrigou à apresentação de um orçamento retificativo", esclarece o organismo no seu site na internet.

O resultado positivo do organismo, em 2020, desportivo fixou-se em 9.738,20 euros, abaixo dos 19.759,37 verificados em 2019, ano que não foi prejudicado pelos efeitos da pandemia.

"Durante o período reservado a informações, as intervenções focaram-se essencialmente no esforço conjugado que COP, Comité Paralímpico de Portugal e Confederação do Desporto de Portugal fizeram em 2020 e 2021 para que o Movimento Desportivo pudesse ser ouvido quanto às suas dificuldades e necessidades num período difícil como foi o criado pela pandemia", indica a nota publicada no sítio oficial do organismo presidido por José Manuel Constantino.