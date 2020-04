Controlo a atleta com covid-19 suspendeu testes antidoping em Portugal: "Foi um susto"

O caso teve lugar na prova de ginástica Maia International Acro Cup, que juntou cerca de mil atletas entre 4 e 8 de março

Dois médicos da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) efetuaram um controlo a um atleta sem saber que estava infetado com covid-19 e a situação causou alarme e a suspensão dos testes, revelou o presidente do organismo, Manuel Brito.

"Tivemos um susto. Após um controlo, tivemos conhecimento de que um atleta estrangeiro estava infetado. Os nossos médicos que fizeram o controlo tiveram de ir para quarentena. Isso colocou-nos numa situação de responsabilidade muito elevada, porque ainda não estava declarado o estado de emergência no país, e tomei logo medidas drásticas para não pôr em risco os atletas e os nossos médicos", adiantou o presidente da ADoP à Lusa.

O caso teve lugar na prova de ginástica Maia International Acro Cup, que juntou cerca de mil atletas entre 4 e 8 de março, e envolveu um ginasta bielorrusso [sendo que outro atleta belga foi também diagnosticado com covid-19 mas sem ter sido sujeito a teste antidoping].

O líder da ADoP garantiu que o atleta "recuperou bem" e os médicos "não foram contaminados", depois de desencadeados os protocolos de segurança.

"Fizemos o controlo em 08 de março ao atleta bielorrusso. Enviámos para Espanha e o laboratório de Madrid recebeu no dia 11. A Federação de Ginástica de Portugal informou-nos no dia 12 e, nesse mesmo dia, informámos o Governo, a Agência Mundial Antidopagem (AMA) e o laboratório de Madrid. Fechei "a loja" no dia 13 de março. Isto foi determinante para suspender os controlos", explicou.

Enaltecendo o acompanhamento e o apoio do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, "em todo o processo e todas as decisões", Manuel Brito observou que a "grande cautela" que já existia no organismo face à disseminação do novo coronavírus passou a "estado de alarme" com este caso.

A preocupação da ADoP - que trabalha ainda com os laboratórios de Barcelona e Gante, na Bélgica - estendeu-se a Madrid, não só porque havia colegas da autoridade espanhola doentes com covid-19, mas, sobretudo, porque a amostra tinha sido alvo de tratamento.

"A urina ficou congelada, mas já tinham feito o tratamento do sangue e as técnicas que o manipularam tiveram de entrar em quarentena. O laboratório já estava fechado, mas tomaram todas as medidas de segurança em relação a esta informação", explicou, realçando que "em dois dias" todo o processo foi comunicado às autoridades nacionais e internacionais e solucionado.

Com a suspensão dos testes da ADoP, Manuel Brito revelou também que os cerca de 60 médicos e enfermeiros que integram a equipa de responsáveis de controlo de dopagem foram mobilizados para o combate à pandemia no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já provocou a morte a mais de 100 mil pessoas e infetou mais de 1,6 milhões em 193 países e territórios.

No início da pandemia, alguns eventos desportivos foram disputados sem público, mas, depois, começaram a ser cancelados, adiados - nomeadamente os Jogos Olímpicos Tóquio2020, o Euro2020 e a Copa América - ou suspensos, nos casos dos campeonatos nacionais e internacionais de todas as modalidades.

Vários atletas já foram infetados, entre os quais os futebolistas Dybala, Matuidi (Juventus), Garay e Mangala (Valência) e o basquetebolista Kevin Durant (Brooklyn Nets), assim como o treinador de futebol Fatih Therim (Galatasaray).