Contraste no Portimonense: basquetebol sobe e futsal baixa de patamar

A equipa de basquetebol, que ganhou ao Basquete Santo André no prolongamento da negra, voltou ao escalão principal 60 anos depois da única presença.

O Portimonense viveu um fim de semana de emoções fortes, com jogos decisivos, mas as modalidades em causa, o basquetebol e o futsal, tiveram sortes diferentes. Assim, enquanto o futsal baixou de divisão, a equipa de seniores masculinos de basquetebol alcançou a subida ao patamar mais alto, a Liga Betclic. Foi preciso recorrer à negra e depois ao prolongamento para levar de vencida o Basquete Santo André por 85-79, com o Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão a rebentar pelas costuras.

Os algarvios estavam em vantagem, por terem ganho em Sines (71-70), mas os alentejanos de Santo André empataram a meia-final, vencendo por 86-73, ao mesmo tempo que o Galomar da Madeira, que tinha já assegurado a subida, batia por 88-78 o Galitos e aguardava por adversário para a final de atribuição do título desta Proliga. A "negra", já deu para perceber, foi disputadíssima, com um empate 72-72 no fim do tempo regulamentar. Valeu, no prolongamento, a fibra e a determinação dos pupilos de Carlos Almeida, que fizeram a festa, 60 anos depois da única presença do Portimonense no principal escalão da modalidade. Eis os nomes dos protagonistas: Robert McCoy (16 pontos), Luís Pereira (15), André Calabote (6), Feliciano Neto (13), Matias Bernardini (17), Nwamba, Miguel Barros, Diogo Costa, Eugénio Silva (12), Matari, Mutombene e Forster (6).

Para o treinador Carlos Almeida, tratou-se do "culminar de um projeto iniciado há sete anos, na altura em que o amadorismo era total, mas fomos crescendo, conseguimos alcançar três subidas, com dois títulos nacionais, e agora fizemos mais história". Falta apurar o campeão da Proliga, à melhor de três jogos: no próximo domingo, no Gimnodesportivo, o Portimonense recebe o Galomar, do Caniço, e, no fim de semana seguinte, o jogo é na Madeira, onde também se realizará a terceira partida, se houver lugar à negra.

O futsal, por sua vez, foi despromovido ao segundo escalão, depois de perder em Braga (8-2), uma vez que o Candoso, rival direto na luta pela permanência, venceu o jogo que efetuou em casa. Após quatro épocas entre os grandes da modalidade, proeza que consagrou o empenho e tenacidade do treinador Pedro Moreira, os alvinegros ressentiram-se da redução do orçamento e a qualidade da equipa veio abaixo.