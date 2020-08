Confirmadas as duas derradeiras etapas do Nacional de surf

Rondas do Porto e Cascais em setembro e outubro, respetivamente

A Associação Nacional de Surfistas (ANS) confirmou hoje a realização das últimas duas etapas da liga portuguesa referentes à segunda fase, no Porto e em Cascais, depois de as três primeiras provas terem decorrido "sem quaisquer incidências".

A quarta etapa vai decorrer no Porto e Matosinhos, de 18 a 20 de setembro, enquanto a quinta e derradeira prova está agendada para Cascais, entre 15 e 17 de outubro.

O presidente da Associação Nacional de Surfistas destacou o "sucesso" conseguido nas três primeiras provas, na Figueira da Foz, Ericeira e Sintra, antevendo, desde já, "todas as condições" para terminar o campeonato e "coroar os campeões" nacionais.

"É com especial agrado que terminámos a primeira fase de etapas anunciadas para 2020 com sucesso. Com três provas decorridas, deixámos de estar sujeitos à incerteza e podemos coroar os campeões nacionais com toda a propriedade e verdade desportiva. No entanto, estamos convictos que o Porto/Matosinhos e Cascais vão também ter todas as condições para a realização das suas etapas", observou Francisco Rodrigues.

A liderança do 'ranking' nacional masculino é ocupada por Afonso Antunes, com 2.590 pontos, seguido de Frederico Morais (2.460) e de Vasco Ribeiro (2.000), enquanto Teresa Bonvalot, com 2.730, aparece destacada no topo da hierarquia feminina, à frente de Carolina Mendes (2.470) e de Yolanda Hopkins (2.320).