Confederação de Treinadores de Portugal cria código deontológico

Documento tem 15 páginas e foi aprovado em Assembleia Geral do organismo

A Confederação de Treinadores de Portugal criou o primeiro Código Deontológico do setor, um documento que o organismo espera que seja adotado pelo número máximo de associações e federações e também pelo Tribunal Arbitral do Desporto.

"É um documento que foi criado e aprovado com todas as associações filiadas na Confederação de Treinadores. É algo que não existia em Portugal. É um código de ética para todas as modalidades", afirmou o presidente do organismo, Pedro Sequeira, à Lusa.

O documento de 15 páginas foi aprovado em Assembleia Geral, em 12 de março, e abrange o processo de desenvolvimento desportivo dos treinadores nas áreas técnicas, táticas, físicas e psicológicas de cada modalidade, bem como o seu comportamento ético, como a relação com a comunicação social e o "respeito por todos os agentes".

"É algo que pode também ajudar as federações e também o Tribunal Arbitral do Desporto, que passa a ter um documento formal que vai auxiliar no enquadramento dos treinadores. 90% do trabalho está feito, agora depende de cada associação, que tanto pode adotar o Código ou adaptá-lo, dependendo de cada modalidade", explicou Pedro Sequeira.

O Código Deontológico tem também como objetivo promover "os valores e atitudes do desporto e estimular o aperfeiçoamento pessoal e social dos atletas".