Concha Balsemão terceira em prova do circuito de qualificação na Austrália

A surfista portuguesa Concha Balsemão terminou hoje em terceiro lugar o Mad Mex Maroubra Pro, prova do circuito mundial de qualificação na Nova Gales do Sul, na Austrália, conseguindo, aos 19 anos, o seu melhor resultado de sempre.

Concha Balsemão foi batida nas meias-finais pela australiana Charli Hurst, que somou 10,20 pontos, contra 9,07 (4,17 e 4,9) da algarvia radicada na Austrália.

A também australiana Holly Williams venceu a prova, ao vencer na final a compatriota Hurst.

Com os 650 pontos conquistados, na primeira prova do circuito de qualificação da Austrália e da Oceânia, a portuguesa, que tinha como melhor resultado o nono posto no Great Lakes Pro, em Boomerang Beach, também na Austrália, em 2021, ocupa o terceiro lugar desta hierarquia.