Concha Balsemão nos quartos de prova do circuito de qualificação na Austrália

A portuguesa superou as duas primeiras rondas da competição de categoria 1.000 do circuito de qualificação (QS1.000) e vai disputar uma vaga nas meias-finais frente à brasileira Anne dos Santos, no quarto "heat" dos quartos

A portuguesa Concha Balsemão qualificou-se hoje para os quartos-de-final do Mad Mex Maroubra Pro, prova do circuito mundial de qualificação de surf na Nova Gales do Sul, na Austrália.

A portuguesa superou as duas primeiras rondas da competição de categoria 1.000 do circuito de qualificação (QS1.000) e vai disputar uma vaga nas meias-finais frente à brasileira Anne dos Santos, no quarto "heat" dos quartos.

Leia também Seleção "Contra Portugal, os jogadores ganeses tinham sacos de dinheiro no balneário" Kwesi Appiah, selecionador do Gana no Mundial de 2014, disputado no Brasil, recorreu às redes sociais para revelar o que aconteceu no jogo frente à Seleção Nacional.

A algarvia radicada na Austrália, de 19 anos, venceu a sua bateria na primeira ronda, ao conquistar 10,94 pontos (5,17 e 5,77), impondo-se às australianas Kyla Whitfield (7,87), Laila Rich (5,87) e Talina Wilson (5,76), e terminou a segunda em segundo, com 9,40 (4,33 e 5,07), atrás da também australiana Charli Hurst (9,54).

Com a presença nos "quartos", e pelo menos o quinto lugar garantido, Concha Balsemão assegurou o seu melhor resultado na carreira internacional, superando o nono posto alcançado no Great Lakes Pro, em Boomerang Beach, também na Austrália, em 2021.