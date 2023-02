Complexo desportivo de Vila Real de Santo António alvo de vandalismo: veja os estragos

"O município de Vila Real de Santo António condena, de forma veemente, os atos de vandalismo registados, na madrugada desta quinta-feira, no complexo desportivo Municipal, cujos danos provocaram um prejuízo superior a 15 mil euros", posicionou-se a autarquia do distrito de Faro em comunicado.

O complexo desportivo de Vila Real de Santo António foi alvo de um ataque de vandalismo que causou prejuízos acima de 15 mil euros, lamentou esta quinta-feira a autarquia, condenando os atos praticados por desconhecidos na última madrugada.

"O município de Vila Real de Santo António condena, de forma veemente, os atos de vandalismo registados, na madrugada desta quinta-feira, no complexo desportivo Municipal, cujos danos provocaram um prejuízo superior a 15 mil euros", posicionou-se a autarquia do distrito de Faro em comunicado.

A mesma fonte indicou que o caso já foi denunciado às autoridades, com as quais o município está a colaborar para encontrar os responsáveis, e que o levantamento dos prejuízos foi realizado na manhã desta quinta-feira pelo vereador Álvaro Leal, que tem a seu cargo o pelouro do desporto.

A Câmara algarvia precisou terem sido registados "danos" em "dois tratores", que foram "alvo de tentativa de furto" e com os quais foram feitas "manobras perigosas no interior do estádio municipal", mas também "estragos na pista de atletismo, nos relvados, na vegetação e nos equipamentos e zonas de treino".

"Trata-se de uma situação lamentável que, infelizmente, já se repetiu noutras áreas do complexo desportivo, nomeadamente nas redes dos campos de treino, no parque infantil e geriátrico e nos equipamentos de uso coletivo", considerou o vereador do desporto da Câmara de Vila Real de Santo António.

Álvaro Leal afirmou ainda, citado no comunicado, que os responsáveis municipais estão "seriamente empenhados em travar este tipo de vandalismo" e sublinhou que o equipamento em causa é um dos "mais importantes do município", sendo "diariamente utilizado por centenas de atletas" que realizam estágios desportivos no concelho.

"Além do reforço da vigilância, a autarquia irá alargar o sistema de videovigilância a todo o perímetro do equipamento, de forma a travar novos episódios de vandalismo e a proteger as infraestruturas", avançou o vereador.

O complexo desportivo municipal de Vila Real Santo António é considerado um "destino de referência para a realização de estágios" por parte de atletas de alto rendimento nacionais e de outros países, pode ler-se na sua página da Internet.

O equipamento está classificado como Centro de Alto Rendimento e localiza-se no extremo sudoeste de cidade algarvia, junto à Mata Nacional das Dunas Litorais de Vila Real de Santo António, a uma distância de poucos quilómetros da localidade balnear de Monte Gordo.

Em outubro passado, por ocasião de uma vista do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, foi estabelecido um acordo com a autarquia para se requalificar o equipamento desportivo, numa intervenção que conta com a colaboração da Federação Portuguesa de Atletismo, o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ).