Acusado de agredir Margaux Pinot reage: "Instagram e Twitter não são um tribunal"

Margaux Pinot, judoca francesa, com marcas da agressão, cometida alegadamente pelo companheiro

Redação com Lusa

Francês foi acusado pela judoca, de 27 anos, de a ter feito bater, reiteradamente, com a cabeça no chão, além de ter tentado estrangulá-la durante uma luta

O treinador Alain Schmitt denunciou, esta quinta-feira, o que entende ser o "linchamento mediático" em torno da sua suposta agressão à sua companheira e campeã olímpica Margaux Pinot, que assumiu ter receado pela vida.

"Houve um recurso [do Ministério Público], é justiça. Eles têm o direito de fazer e fizeram. Agora, o que eu não respeito por outro lado é o linchamento nos media que está a ser feito em torno disto. Instagram e Twitter são tudo menos um tribunal", justificou Alain Schmitt, de 28 anos, numa conferência de imprensa em que exibiu um enorme hematoma na parte superior direita do rosto.

Margaux Pinot, de 27 anos, acusou o seu companheiro e ex-treinador do clube Etoile Sportive du Blanc-Mesnil, na região de Paris, de a ter feito bater, reiteradamente, com a cabeça no chão, além de a ter tentado estrangular durante uma luta na noite de sábado, em casa partilhada.

A polícia deteve Alain Schmitt pouco depois, mas o tribunal acabou libertá-lo, por considerar não ter "provas suficientes de culpa": a acusação recorreu desta sentença, que indignou a opinião pública francesa.

Enquanto Alan Schmitt alega ser vítima de calunia, a sua companheira reiterou as acusações.

Alain alega que Margaux não queria quer ele viajasse para Israel, onde iria treinar a seleção feminina, atirando-se a si e provocado uma luta no solo, com ambos a rolarem no apartamento como se um combate de judo se tratasse.

Entretanto, a federação de judo de Israel anunciou ter suspendido todos os contactos com o treinador.

Já Margaux, medalha de ouro em Toquio2020 com a seleção mista de França, assegurou que Alain "está a mentir", garantindo que o seu companheiro, que consumiu álcool nessa noite, terá iniciado as agressões enquanto ela estava na cama.

"Atirou-se para cima de mim e começou a dar-me socos. Direita, esquerda... nem me defendi dos golpes, disse-lhe: "Alain, para, para!"".

A judoca, que publicou uma foto com o seu rosto algo desfigurado, confessou ter pensado para si própria: "Tens de sair daqui, senão ele mata-te".

Margaux Pinot, que já competiu em duas categorias, -63 kg e -70 kg, tem ainda uma medalha de bronze mundial em 2019, dois títulos de campeã da Europa, em 2019 e 2020, bem como duas de prata, em 2017 e 2021.