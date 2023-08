Comitiva de 16 nos Mundiais de canoagem a lutar pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos

Em Duisburgo, a seleção lusa é mais vasta, apresentando-se com 13 atletas a candidatar-se aos Olímpicos e três aos Paralímpicos na primeira de duas fases para o conseguir

Fernando Pimenta está entre os sete canoístas olímpicos e dois paralímpicos portugueses que de quarta-feira a domingo vão tentar nova presença nos Jogos, decidindo o seu futuro nos Mundiais da Alemanha, que atribuem boa parte das vagas para Paris'2024.

Em Duisburgo, a seleção lusa é mais vasta, apresentando-se com 13 atletas a candidatar-se aos Olímpicos e três aos Paralímpicos na primeira de duas fases para o conseguir, sendo que na primavera de 2024, em Szeged, Hungria, poucas serão já as vagas, nenhuma no caso dos K4.

Apurar esta que é a maior tripulação é, por isso, a prioridade da generalidade das federações, que assim poderão, posteriormente, desdobrá-la em K2 e K1, garantindo assim a participação em mais provas.

João Ribeiro e Messias Baptista, que vão procurar ser bem-sucedidos igualmente no K2 500 metros, são os homens da frente do K4 500 que inclui ainda o aspirante a estreante olímpico Kevin Santos e Emanuel Silva, que não falha a competição desde Atenas'2004, em busca da sua sexta presença.

Fernando Pimenta não entra nestas contas, focado no seu K1 1 000 com o qual foi medalha de bronze em Tóquio'2020, depois da prata de Londres'2012 em K2 1 000, com Emanuel Silva.

Os resultados dos dois últimos anos dão "favoritismo" ao êxito de Fernando Pimenta e da dupla João Ribeiro/Messias Baptista, que também nunca baixou do top 5 europeu e mundial.

No setor feminino, o K4 terá Francisca Laia como voga, seguida de Teresa Portela, Joana Vasconcelos e Maria Rei, a única nova pretendente a cumprir o sonho olímpico.

Das quatro, há um trio que terá uma segunda oportunidade de classificar-se, nomeadamente Teresa Portela em K1 500 e Francisca Laia e Joana Vasconcelos em K2 500.

Para serem bem-sucedidas, boa parte destas tripulações têm de ficar nas seis mais fortes do planeta - o K4 é nos 10 primeiros, desde que nesta classificação estejam representados quatro continentes, o que é pouco provável, pelo que o sexto posto é a única garantia.

Nas canoas o cenário parece menos favorável para as duplas Inês Penetra/Beatriz Fernandes, ainda bastante jovem, e Bruno Afonso/Marco Apura, ambos em C2 500 e com oito bilhetes em disputa - Inês Penetra vai tentar também a C1 200 e Marco Apura a C1 1 000.

Esta é identicamente a altura para os paracanoístas decidirem o seu futuro, no caso Norberto Mourão, bronze em Tóquio'2020, em VL2, e Alex Santos, quinto no Japão, em KL1, tendo aqui a companhia de Floriano Jesus, igualmente com os seis primeiros como meta.

Provas dos portugueses para apuramento olímpico:

- 200 metros:

C1 Beatriz Fernandes

- 500 metros:

K1 Teresa Portela

K2 João Ribeiro/Messias Baptista

K2 Francisca Laia/Joana Vasconcelos

K4 João Ribeiro/Messias Baptista/Kevin Santos/Emanuel Silva

K4 Francisca Laia/Teresa Portela/Joana Vasconcelos/Maria Rei

C2 Bruno Afonso/Marco Apura

C2 Inês Penetra/Beatriz Fernandes

- 1.000 metros:

K1 Fernando Pimenta

C1 Marco Apura

Outras provas:

- 200 metros:

K1 Kevin Santos

- 500 metros:

K1 Fernando Pimenta

- 5.000 metros:

K1 Fernando Pimenta

K1 Maria Rei

Paracanoagem:

- 200 metros:

VL2 Norberto Mourão

KL1 Alex Santos

KL1 Floriano Jesus