Comité Paralímpico pede continuidade da "política de equidade" no Desporto

José Lourenço, presidente do Comité Paralímpico de Portugal

Redação com Lusa

José Lourenço desejou "sucesso" ao novo secretário de Estado da Juventude e do Desporto.

O presidente do Comité Paralímpico de Portugal (CPP), José Lourenço, desejou "sucesso" ao novo secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, e a manutenção de "uma política de equidade".

"Que seja dada continuidade a uma política de equidade, que marcou as duas anteriores legislaturas, é importante que seja garantido. A linha política é a mesma, não vejo razões para que isso não se mantenha", disse à agência Lusa José Lourenço, lembrando que o CPP está sob a tutela de duas secretarias de Estado.

Na secretaria de Estado da Inclusão mantém-se na próxima legislatura Ana Sofia Antunes, enquanto no Desporto João Paulo Rebelo dará lugar a João Paulo Correia, num setor que deixa de estar na alçada da Educação e passa para a dos Assuntos Parlamentares.

"O importante, não é onde o desporto está em termos de orgânica do governo, mas naquilo que é o peso político que o responsável pelo desporto pode ter. O facto de aqui estar mais próximo da presidência do conselho de ministros, pode, eventualmente, agilizar alguns processos", disse também à Lusa José Lourenço.

Já em relação ao nome de João Paulo Correia, deputado pelo círculo eleitoral do Porto nas últimas quatro legislaturas e um dos 15 novos secretários de Estado, o presidente do CPP lembrou, uma vez mais, que a ação é mais importante do que o nome.

"Mais importante que os nomes, é o trabalho que podem desenvolver e por isso nós queremos acreditar que este novo secretário de Estado faça um trabalho que resulte em benefício do desporto, é essa a nossa esperança", sublinhou José Lourenço.

Um dos assuntos que o Comité quer levar já ao novo secretário de Estado é o contrato-programa a assinar entre o CPP e o Governo, algo a sinalizar o mais rapidamente possível, face à urgência na sua resolução.

"Mal o governo tome posse, iremos tentar contactar com o novo secretário de Estado, no sentido de que este assunto possa ser resolvido o mais rápido possível, sabendo nós que só depois de aprovado o orçamento de Estado é que a questão financeira pode ser desenvolvida", disse ainda.