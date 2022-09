Comité Paralímpico de Portugal admite dificuldades na renovação dos atletas

Palavras de José Manuel Lourenço esta segunda-feira.

O presidente do Comité Paralímpico de Portugal (CPP), José Manuel Lourenço, disse esta segunda-feira que o maior desafio nesta área passa por trazer mais pessoas para a prática desportiva, admitindo dificuldades na renovação de atletas

"Estamos a ter alguma dificuldade na renovação, embora haja a perceção de que existem mais atletas até pela notoriedade do desporto paralímpico e de pessoas com deficiência ganha na sociedade", disse o dirigente à agência Lusa, em Coimbra, onde hoje decorreu o Dia Paralímpico Nacional, no âmbito do 14.º aniversário do CPP.

No entanto, salientou José Manuel Lourenço, o país precisa que haja mais pessoas para a prática desportiva, "que garanta o futuro desta dimensão desportiva e que assegurem a renovação e o que é normal em qualquer dimensão da vida e também no desporto".

O presidente do CPP considerou importante "ter novos talentos para substituírem os atuais, quando chegarem o momento de saírem".

Para o dirigente, os altos índices de sedentarismo da população portuguesa, sobretudo nos jovens, que se nota ainda mais nas pessoas com deficiência, é um dos fatores que retarda a renovação dos atletas.

"O nosso desafio é trazer mais pessoas, com ou sem deficiência, para a prática desportiva e fazer com que aumentem a sua qualidade de vida e se aumente a inclusão pelo desporto, que é também um dos nossos grandes objetivos", disse.

Na cerimónia de abertura do Dia Paralímpico Nacional, José Manuel Lourenço congratulou-se com o facto das condições financeiras para o projeto paralímpico irem ser iguais às do projeto olímpico.

"Está concretizada uma ambição muito antiga de termos igualdade de condições financeiras para a preparação dos atletas e treinadores, sejam ao nível das bolsas ou dos prémios de mérito desportivo", sublinhou.

Trata-se do primeiro ciclo em que os atletas paralímpicos vão estar abrangidos por estes apoios do Governo, que, segundo o secretário de Estado da Juventude e Desporto, deverão ser assinados dentro de poucas semanas.

O apoio do Governo para a preparação e participação nos próximos Jogos Paralímpicos, previstos para 2024, em Paris, vai ser de 9,2 milhões de euros.