Comité Olímpico reúne esperanças com olhos postos em 2028 e 2032

Mais de uma centena de jovens atletas portugueses de diferentes modalidades reuniram-se este sábado no Encontro Nacional de Esperanças Olímpicas (ENEO), já com o pensamento nos Jogos Olímpicos de 2028 e 2032.

A sessão de abertura decorreu no Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Oeiras, num evento apresentado no Centro de Treino de Atletismo perante a presença de mais de 110 atletas candidatos a representar Portugal nos Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles (Estados Unidos), e de 2032, em Brisbane (Austrália).

As jovens esperanças olímpicas portuguesas deslocaram-se a partir de vários pontos do país em prol de uma experiência de convívio e aprendizagem que se prolongará pelo fim de semana.

O ENEO, que conta também com a presença de 60 treinadores oriundos de 20 diferentes federações, contempla várias atividades e o testemunho de atuais figuras do desporto olímpico nacional, como Patrícia Mamona e Telma Monteiro.

Este evento consiste numa reunião das maiores esperanças nas mais variadas modalidades olímpicas em Portugal, como apresentou o presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino.

"É um conjunto de atletas que reúne resultados desportivos que fazem prever a possibilidade de se apurarem para edições olímpicas, designadamente em 2028 e 2032", explicou o responsável máximo pelo olimpismo português.

O objetivo é claro e aponta para a próxima década, nomeadamente no período que se seguirá aos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris.

"É importante congregá-los num conceito de expectativa e esperança de que se continuarem a trabalhar e a dedicarem-se à prática desportiva como têm feito até à presente data, terão um conjunto de condições para que possam vir a ser atletas olímpicos no futuro," declarou, convicto.

Seguindo a mesma linha de pensamento, o diretor desportivo do COP, Pedro Roque, foi também claro sobre os objetivos definidos.

"Pretende-se uma equipa a longo prazo, já com o objetivo bem traçado para a participação quer nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, quer nos de Brisbane", estipulou o diretor.

Pedro Roque, que se ocupou também da apresentação do evento, sublinhou ainda a importância de garantir diferentes experiências aos futuros atletas olímpicos de Portugal.

"Vamos realizar várias atividades e dividir os atletas em grupos. Serão separados dos seus elementos para também conhecerem outros elementos e outras realidades. É uma questão que para nós é absolutamente fundamental," salientou o responsável.

O ENEO irá proporcionar diferentes atividades aos jovens atletas em domínios como Educação Olímpica, Integridade, Nutrição ou combate à dopagem e ainda testes de avaliação e controlo do respetivo treino para otimizar o seu desenvolvimento para o futuro.