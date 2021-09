Comité Olímpico Internacional mantém a atribuição de bolsas de apoio a atletas afegãos

Garantida foi dada pelo presidente do organismo, que ajudou na retirada de desportistas olímpicos do Afeganistão, após a mais recente reunião periódica

O presidente do Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, revelou esta quarta-feira que, em função da situação social e política vividas no Afeganistão, o organismo continuará a atribuir bolsas de desenvolvimento atribuídas a atletas afegãos.

"Todos os atletas do Afeganistão que participaram nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio'2020 estão fora do país. Dois atletas de desportos de inverno estão no estrangeiro e também continuam a treinar, com vista a qualificarem-se para Pequim'2022", garantiu o líder do COI, após a reunião periódica do órgão desportivo.

No âmbito da responsabilidade social, o COI irá prosseguir com a tentativa de retirada de mais atletas do Afeganistão, através da emissão de vistos de cariz humanitário, e assegurou que o comité olímpico afegão será o único por si reconhecido, pelo que não aceitará o desempenho das funções por outro organismo.