Comité Olímpico da Rússia recorre para o Tribunal Arbitral do Desporto

Rússia recorre para o TAS da proibição de participar no FOJE2022

O Comité Olímpico da Rússia pediu hoje ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) que revogue a decisão de excluir atletas e oficiais do país do Festival Olímpico da Juventude Europeia (FOJE) de inverno de 2022.

Além de anunciar a receção do pedido apresentado pela Rússia, o TAS garantiu que irá analisar o caso com brevidade, uma vez que a competição decorrerá entre 20 e 25 de março, em Vuokatti, Finlândia.

Em 2 de março, o Comité Executivo dos Comités Olímpicos Europeus (COE) anunciou a exclusão de atletas e oficiais da Rússia e da Bielorrússia do FOJE, competição que reúne desportistas com idades até aos 18 anos.

O organismo explicou que a decisão visa "salvaguardar o bem-estar dos jovens atletas, bem como proteger a integridade do evento".

A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 549 mortos e mais de 950 feridos entre a população civil e provocou a fuga de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.