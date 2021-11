Comité Olímpico considerou Mamona, Pichardo, Fonseca e Pimenta como melhores do ano

"Singularidade dos resultados" dos quatro medalhados olímpicos, que somaram títulos europeus e mundiais aos pódios de Tóquio, alargou a distinção

O Comité Olímpico de Portugal (COP) distinguiu esta quarta-feira, no Sud Lisboa Hall, os melhores do desporto português. Os medalhados olímpicos em Tóquio 2020, Pedro Pichardo, Patrícia Mamona, Jorge Fonseca e Fernando Pimenta receberam a Medalha de Excelência Desportiva, sendo pela primeira vez quatro atletas considerados os melhores do ano.

A cerimónia, designada como Celebração Olímpica, distinguiu José Vicente Moura com a Ordem Olímpica Nacional, enquanto o Prémio Juventude foi atribuído a Maria Martins (ciclismo) e a Pedro Casinha (canoagem). Pamela Vipond, do Comité Olímpico Internacional, ganhou a Medalha de Mérito, enquanto o Prémio Prestígio distinguiu o Hospital dos Lusíadas. À Câmara Municipal de Rio Maior foi entregue o Troféu Olímpico.

O COP explicou ainda que, pela singularidade dos resultados nos Jogos de Tóquio, os melhores de sempre para Portugal, decidiu atribuir quatro medalhas de Excelência.

Patrícia Mamona foi campeã da Europa do triplo salto no Europeu de pista coberta e medalha de prata no triplo salto dos Jogos de Tóquio; Jorge Fonseca foi medalha de ouro no Campeonato do Mundo de judo, na categoria de -100kg, e medalha de bronze nos Jogo; Fernando Pimenta foi medalha de ouro no Campeonato do Mundo de canoagem, em K1 1000m, de prata no K1 5000m e ainda medalha de bronze em Tóquio, no K1 1000m; por fim, Pedro Pichardo venceu a Liga Diamante 2021, foi campeão da Europa em pista coberta e campeão olímpico no triplo salto.

Entre os jovens, Maria Martins sagrou-se campeã europeia sub-23 na disciplina de omnium, do ciclismo de pista, e conquistou um diploma olímpico com o sétimo lugar nos Jogos de Tóquio 2020, na estreia de Portugal nesta disciplina. Pedro Casinha foi campeão do mundo júnior de canoagem, em K1 200 metros.