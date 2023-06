Comité exalta nova era dos Jogos Olímpicos: "Poder do desporto e da solidariedade"

O presidente do Comité Organizador, Tony Estanguet, lembrou que a pouco mais de 400 dias a capital francesa entra "na reta final dos preparativos", mostrando-se "confiante na capacidade da França cumprir no palco global"

A Comissão de Coordenação do Comité Olímpico Internacional (COI) disse esta quarta-feira, no fim de uma visita aos preparativos para Paris'2024, que o próximo verão "trará uma nova era dos Jogos Olímpicos".

"Paris trará, em 2024, uma nova era dos Jogos Olímpicos. Demonstrará o poder do desporto e da solidariedade, bem como a contribuição que os Olímpicos e Paralímpicos podem trazer à juventude e à sociedade no geral", notou o presidente desta comissão, Pierre-Olivier Beckers-Vieujant, no fim de uma visita de três dias, que aconteceu a pouco mais de um ano do arranque do evento.

Beckers-Vieujant exaltou "a abordagem inovadora à inclusão, otimização e sustentabilidade" que respondem "aos pedidos de reforma da Agenda Olímpica 2020 do COI".

O presidente do Comité Organizador, Tony Estanguet, lembrou que a pouco mais de 400 dias a capital francesa entra "na reta final dos preparativos", mostrando-se "confiante na capacidade da França cumprir no palco global".

O verão inaugura o período de eventos-teste, começando com uma prova de vela em Marselha, programa que se intensificará nos próximos meses, bem como uma série de eventos para chefes de missão, técnicos, jornalistas e outros profissionais envolvidos.

O programa de voluntariado recebeu mais de 300 mil candidaturas, de quase 200 países, e o "Club Paris'2024" ultrapassa já quatro milhões de membros, fãs e interessados no evento, reforçado por sondagens que mostram taxas de apoio à organização dos Jogos de perto de 70%.

Em termos de bilhética, tinha sido já anunciada a venda de perto de sete milhões de bilhetes, verba que ainda aumentará, com 60% dos ingressos vendidos abaixo dos 100 euros e a autarquia parisiense a financiar 100 mil para famílias carenciadas.

A semana olímpica e paralímpica envolveu perto de um milhão de crianças, com um fundo solidário dedicado ao legado do evento a ter já apoiado perto de mil projetos, alcançando mais de 3,1 milhões de pessoas.

Os Jogos Olímpicos Paris'2024 vão decorrer de 26 de julho a 11 de agosto, com os Paralímpicos marcados para a capital francesa entre 28 de agosto e oito de setembro.