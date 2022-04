Comissão de Atletas Olímpicos vai ter 15 candidatos a nove lugares diretivos

Redação com Lusa

O ato eleitoral realiza-se em 21 de abril, entre as 17:00 e as 18:30, na sede do Comité Olímpico de Portugal, sendo que podem votar todos os que participaram em qualquer edição dos Jogos, de verão ou de inverno, a partir de Pequim'2008.

O canoísta Emanuel Silva, vice-campeão olímpico em Londres'2012, é um dos 15 candidatos a um dos nove lugares dos órgãos sociais da Comissão de Atletas Olímpicos (CAO) para 2022/25, na eleição de 21 de abril.

Tal como Emanuel Silva, prata em K2 1.000 com Fernando Pimenta, e que integra a atual direção, presidida pelo antigo velejador João Rodrigues, que não se recandidata, também procuram continuar no organismo os triatletas João Silva e João Pereira, bem como o ciclista David Rosa.

O remador Pedro Fraga, as judocas Catarina Costa e Yahima Ramirez e o velejador José Costa vão a votos, tal como Ricardo Brancal, do esqui alpino, que representa os desportos de inverno.

Do atletismo candidataram-se Cátia Azevedo, Francisco Belo, Marta Onofre e Marta Pen, enquanto da natação surgem Aléxis Santos e Diana Gomes.

"Consideram-se igualmente membros eleitores as associações de praticantes de modalidades que integram o Programa Olímpico, caso existam, que não participaram nas referidas edições dos Jogos Olímpicos e Jogos Olímpicos de Inverno", esclarece a CAO.

Dos 15 atletas candidatos, nove vão ser eleitos sendo que serão estes a votar, entre si, a atribuição dos cargos de presidente, vice-presidente e secretário-geral.

"O Regulamento da Comissão de Atletas Olímpicos recomenda que haja representatividade de ambos os géneros na sua Comissão Diretiva, bem como a maior diversidade possível de desportos do Programa dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Olímpicos de Inverno, não devendo integrar mais que dois atletas da mesma modalidade", completa a CAO.

O antigo velejador João Rodrigues vai assim deixar o cargo de presidente, numa equipa em que também não continuam Susana Feitor e Jéssica Augusto, do atletismo, Rui Bragança, do taekwondo, e Telma Santos, do badminton.