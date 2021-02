"Com as condições que o Benfica oferece, temos obrigação de dar tudo"

Fernando Tavares, que assume as modalidades, sucedendo a Domingos Almeida Lima, deu entrevista à BTV.

Passagem de testemunho: "O vice mudou, mas o clube é o mesmo. Mantém-se a exigência, compromisso e obrigação de ganhar. ADN tem de estar presente sempre nas equipas do Benfica. Gostaria de ter oportunidade de agradecer colega Almeida Lima, durante 7 anos teve este espinhosa tarefa de gerir as modalidades com títulos quer coletivos quer individuais. O que nos espera é trabalho árduo, que não vai ser fácil, vai ser exigente, diverso, num contexto difícil, com a crise pandémica, com todos os desafios que isso nos coloca dia a dia."

Incerteza atual: "Não conseguimos desenvolver planos mensais ou trimestrais, não mais do que semanais, porque tudo muda. Os calendários mudam, aparecem positivos, é preciso quarentenas, há avanços e recuos, estamos a tentar adaptar a contexto desportivo de grande dificuldade. Estou a herdar modalidades infraestruturadas como nunca. Em 2003, não estava do ponto de vista desportivo, humano e de infra-estruturas. Algumas equipas jogavam para não descer, como o hóquei, o andebol estava na segunda divisão... Hoje a realidade é completamente diferente, temos Benfica mais ganhador, mas não significa que estejamos satisfeitos. Benfica quer sempre mais."

Exigência: "O que disse à equipa quando tomei posse foi puxar pela exigência dos profissionais, todos. Com as condições que hoje o Benfica oferece aos seus atletas, temos obrigação de dar tudo em campo para poder ganhar jogos e campeonatos. Outra coisa cada vez mais importante é o papel dos treinadores. Há registo de liberdade máxima, mas responsabilidade máxima."

Objetivos internacionais: Este ano particularmente foi difícil, muitas das competições europeias nem participamos. Quer no futsal, quer no hóquei, o trajeto europeu está ao nosso alcance, no futsal vamos ter jogo importante para a Liga dos Campeões este sábado. Nesta modalidade podemos ter ambição de conquista europeia, tal como hóquei. Basquetebol, andebol, voleibol é um pouco mais difícil. No andebol, queremos estar num nível superior ao que temos estado, como o basquetebol. Trajeto das modalidades não se pode resumir de maneira nenhuma a nível nacional, mas, para isso, é preciso hegemonia a nível nacional.