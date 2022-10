Coimbra acolhe Centro de Alto Rendimento de Natação

Redação com Lusa

O presidente da Câmara de Coimbra frisou que a cidade "tem condições físicas, geográficas, de acessibilidade, de instalações, com um ensino superior de excelência, e com instalações desportivas a vários níveis partilhadas com a UC e o IPC".

O município de Coimbra pretende tornar-se num centro de excelência para a prática do desporto de alto rendimento, aproveitando as infraestruturas desportivas existentes, disse esta quinta-feira o presidente da Câmara, José Manuel Silva.

O autarca, que falava na assinatura do protocolo de criação do Centro de Alto Rendimento de Natação na cidade, no âmbito de uma parceria com a Federação Portuguesa de Natação (FPN), Universidade e Instituto Politécnico de Coimbra, salientou que o objetivo da autarquia é "criar condições para que isso seja possível"

"É para nós relevante, como cidade de estudantes, universitária e desportiva, potenciar esta ligação [com a FPN, Universidade e Instituto Politécnico] entre a prática desportiva, o alto rendimento e o estudo, quer a nível secundário quer a nível do ensino superior", sublinhou.

Salientando que este era um projeto ambicionado "há muito tempo", José Manuel Silva disse o protocolo só se concretizou "depois do restabelecimento das normais relações com a FPN e com a colaboração da Associação de Natação de Coimbra".

"Portanto, se nos reunirmos todos e fizermos este caminho em conjunto, estamos a contribuir para a prática desportiva, para a afirmação do desporto a nível nacional de alto rendimento em múltiplas modalidades e para tornar Coimbra um centro de alto rendimento desportivo", sublinhou.

A escolha de Coimbra para o Centro de Alto Rendimento de Natação deveu-se, segundo o presidente da FPN, "às instalações ótimas para o desenvolvimento da modalidade, ao "know how" científico de apoio, que permite as carreiras duais, na coordenação entre o sistema desportivo e educativo a nível universitário".

Na sessão de hoje, a FPN assinou também protocolos com a UC e o IPC para a criação das carreiras duais, que vai permitir aos nadadores de alta competição articular os treinos e a competição com os estudos.

Os atletas vão utilizar o Complexo Olímpico de Coimbra.