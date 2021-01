COI reitera realização dos Jogos e pede "paciência e compreensão"

Afirmou o presidente do COI, Thomas Bach, numa conferência de imprensa online após a reunião, por via telemática, do Comité Executivo do organismo.

O Comité Olímpico Internacional (COI) reiterou hoje a realização dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para este verão, e pediu "paciência e compreensão" quanto às condições em que vai decorrer devido à pandemia de covid-19.

"Estamos totalmente concentrados e comprometidos com a realização segura e bem sucedida dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, a partir de dia 23 de julho, e a partir de 24 de agosto os Jogos Paralímpicos", afirmou o presidente do COI, Thomas Bach, numa conferência de imprensa online após a reunião, por via telemática, do Comité Executivo do organismo.

Bach explicou que tem reunido com federações internacionais dos vários desportos, comités olímpicos nacionais, representantes de atletas, todos "unidos e comprometidos e a defender Tóquio'2020", algo que "também acontece" com o Governo do Japão e o Comité Organizador.

"Paciência e compreensão" foram termos usados várias vezes durante a sessão pelo dirigente olímpico, que explicou que é "impossível prever a situação pandémica nos 206 países" com comités nacionais daqui a seis meses, o que "leva a muita especulação".

O dirigente acrescenta que "toda essa especulação magoa os atletas, que já têm muitos obstáculos a enfrentar, com as restrições e a situação sanitária" causada pela pandemia de covid-19.

Tendo em conta a "complexidade" de organizar uns Jogos neste contexto, e estando "a lutar por todos os atletas e como atletas olímpicos" pela sua realização, o COI não quer "perder tempo com especulações".

"Não estamos a especular sobre se os Jogos vão decorrer, estamos a trabalhar em como é que eles vão decorrer", atirou.

Isso significa a ponderação de medidas que possam evitar ou minimizar o contágio devido ao novo coronavírus, com um primeiro manual de como se vão processar os Jogos e a logística envolvida para participantes a ser publicado no início de fevereiro.

Thomas Bach citou ainda os "mais de sete mil eventos" desportivos que decorreram durante a temporada invernal à escala global, revelando que, dos números disponibilizados pelas federações internacionais, os mais de uma centena de milhar de testes realizados trouxeram "apenas 1,8% de positivos".

"Podemos concluir que é demasiado cedo para dizer quais das medidas serão as apropriadas quando chegarmos aos Jogos. Temos de pedir paciência e compreensão, e pedimos isto aos atletas, aos comités nacionais, ao povo japonês, a toda a gente. Temos de ter paciência e ser diligentes", reforçou.