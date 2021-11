COI e Nações Unidas alargam memorando na prevenção da delinquência juvenil

Novo acordo foi esta terça-feira assinado em Lausana, na Suíça.

O Comité Olímpico Internacional (COI) e o Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC) ampliaram o memorando de entendimento, para fortalecer a luta contra a corrupção e ações ilícitas no desporto.

O novo acordo, com um enfoque especial na prevenção da delinquência juvenil e na violência e consumo de drogas no desporto, foi esta terça-feira assinado em Lausana, na Suíça, entre o presidente do COI, Thomas Bach, e a diretora executiva do UNODC, Ghada Waly.

"O COI é uma organização baseada em valores. Nesse sentido, temos o dever de defender uma boa governança e integridade", disse Thomas Bach, lembrando a importância do desporto na prevenção da delinquência entre jovens, violência e consumo de drogas.

O novo memorando entre COI e UNODC vigorará até final de 2025.