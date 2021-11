Clube Escape Livre com inscrições abertas para viagem do elefante Salomão em 2022

Redação com Lusa

O Clube Escape Livre aceita inscrições para o passeio todo o terreno, baseado na obra de José Saramago "A Viagem do Elefante", que em junho de 2022 ligará Lisboa a Figueira de Castelo Rodrigo, foi esta quarta-feira anunciado.

O "Off Road Caminho de Salomão", que o Clube Escape Livre, com sede na Guarda, vai organizar de 15 a 19 de junho de 2022, ligará Belém (Lisboa) a Castelo Rodrigo (Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda), "percorrendo os trilhos das pegadas do elefante Salomão".

"Existiu, no século XVI, um elefante que caminhou de Lisboa a Viena, para ser oferecido pelo Rei de Portugal, Dom João III, ao seu primo, Maximiliano II, Arquiduque da Áustria. A estória foi contada por José Saramago no livro "A Viagem do Elefante" e, em 2022, o Clube Escape Livre vai recriá-la num passeio de todo terreno turístico, cultural e de lazer", adianta a organização em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

O novo passeio do Clube Escape Livre, promovido em parceria com o projeto Viagem do Elefante - Rota Turística Literária da Associação de Desenvolvimento Regional Territórios do Côa, inclui um percurso que também levará os participantes por Constância, Castelo Novo, Belmonte, Sortelha, Guarda e Cidadelhe.

O programa inicia-se em Lisboa, ao fim da tarde do dia 15 de junho e termina no dia 19 de junho, com um almoço de encerramento em Castelo Rodrigo (Figueira de Castelo Rodrigo).

A organização adianta que as inscrições, limitadas a 40 equipas, estão abertas e têm o valor de 845 euros para duas pessoas (com todo o programa de refeições, alojamentos e visitas incluído), podendo ser feitas através da página na internet www.escapelivre.com ou através do "email" escapelivre@escapelivre.com.

Segundo o Clube Escape Livre, "aquando da apresentação do "Off Road Caminho de Salomão", na Fundação Saramago em Lisboa, Pilar del Rio [presidente da Fundação José Saramago] manifestou o seu aplauso e interesse pela iniciativa, pelo que a organização lhe reservou a inscrição número um para a possibilidade de, na altura, poder participar e juntar-se a esta grande aventura e evocação de José Saramago, Nobel da Literatura".

O Clube Escape Livre tem por lema "o automóvel na promoção e divulgação da região da Guarda".

Foi fundado em 12 de setembro de 1986 e, segundo a direção, "desde então as suas iniciativas e atividades já conquistaram enorme reputação".

"Dos passeios todo terreno às provas desportivas, da componente editorial à divulgação do território, já alcançou o reconhecimento merecido, resultante de décadas de trabalho", lê-se na sua página oficial na internet.