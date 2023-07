Clube de Aveiro assaltado duas vezes no espaço de duas semanas

Em declarações à Lusa, o presidente da Coletividade Popular de Cacia, Luís Lopes, disse que os assaltantes entraram no pavilhão do remo, situado junto à margem do rio Novo de Príncipe, através da janela do bar.

A Coletividade Popular de Cacia, em Aveiro, voltou a ser assaltada na última noite, tendo sido furtada uma caixa registadora, uma pequena coluna do som e várias bebidas, disse esta quarta-feira fonte do clube.

Em declarações à Lusa, o presidente da Coletividade Popular de Cacia, Luís Lopes, disse que os assaltantes entraram no pavilhão do remo, situado junto à margem do rio Novo de Príncipe, através da janela do bar.

Segundo o mesmo responsável, foi furtada uma caixa registadora, uma coluna de som e algumas bebidas.

Luís Lopes referiu ainda que os assaltantes conseguiram aceder ao ginásio, situado no primeiro andar, mas o alarme disparou e eles "fugiram sem levar mais nada".

Esta foi a segunda vez que o clube foi assaltado no espaço de duas semanas.

Da primeira vez, segundo Luís Lopes, os assaltantes concentraram-se apenas na zona do bar, tendo sido furtada uma caixa registadora, com cerca de 300 euros em dinheiro, e uma coluna de som, além de várias bebidas.

O presidente da Coletividade Popular de Cacia referiu que as autoridades já estiveram no local a recolher elementos, adiantando que espera que os autores do assalto sejam identificados através das imagens de videovigilância.

Ao valor das mercadorias furtadas acresce ainda o prejuízo pelos vidros e grelhas partidas.