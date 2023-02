Circuito português abre as portas a surfistas não comunitários

Circuito português de surf de 2023 mantém cinco provas, mas há outras novidades.

O circuito português de surf de 2023 mantém a mesma estrutura da última temporada com cinco provas, entre março e outubro, e com a novidade da entrada de atletas não comunitários, revelou esta sexta-feira a Associação Nacional de Surfistas (ANS).

"Passamos agora a contar com a possibilidade de participação de surfistas não comunitários que residam em Portugal, outro fator que irá com toda a certeza trazer mais competitividade", salientou Francisco Rodrigues, presidente da ANS, durante a conferência de imprensa de apresentação da Liga MEO surf, em Lisboa.

O responsável assinalou que, até agora, apenas era permitida a entrada dos surfistas da União Europeia e do Brasil (com residência em Portugal), e que este alargamento respeita a legislação em vigor, valorizando o circuito principal luso, cujos títulos de campeões masculino e feminino continuam reservados para os atletas lusos.

Paralelamente, foi criada uma prova de qualificação pela Federação Portuguesa de Surf (FPS), com o objetivo de dar a oportunidade dos atletas que estão fora das vagas fixas de se apurarem para a Liga MEO, a primeira divisão do surf português, que arranca no final de março na Figueira da Foz e termina no final de outubro em Peniche, com passagens no Porto (abril), Ericeira e Açores (junho).

Os surfistas Frederico Morais (tricampeão nacional), Guilherme Ribeiro (campeão em título), Carolina Mendes (bicampeã) e Francisca Veselko (campeã em 2021 e recentemente coroada campeã mundial júnior) estiveram presentes no lançamento da nova época, com Teresa Bonvalot (tetracampeã e campeã em título), que está a competir nas provas da elite da Liga Mundial de Surf (WSL) no Havai, a enviar uma mensagem através de um vídeo, e todos mostraram o seu entusiasmo com o arranque da nova época.

Calendário da Liga MEO surf de 2023:

1. Allianz Figueira Pro, na Figueira da Foz, 24 a 26 mar.

2. Joaquim Chaves Saúde Porto Pro, em Matosinhos e Porto, 21 a 23 abr.

3. Allianz Ericeira Pro, em Ribeira d'Ilhas, 10 a 12 jun.

4. Allianz Ribeira Grande Pro, em São Miguel, 23 a 25 jun.

5. Bom Petisco Peniche Pro, 27 a 29 out.