Cinco portugueses falham quartos de final do Mundial de skateboarding

Os cinco portugueses a competir na vertente street do Mundial de skateboarding falharam, esta quinta-feira, a presença nos quartos de final em Sharjah, Emirados Árabes Unidos, fase na qual já está o olímpico Gustavo Ribeiro.

O irmão de Gustavo, Gabriel Ribeiro, ficou a menos de um ponto de chegar aos "quartos", acabando no 30.º posto com 55.50 pontos, o melhor registo entre o quinteto luso em ação na qualificação.

Bruno Senra foi 60.º, Pacal Teixeira 65.º, Madu Teixeira 101.º e Pedro Araújo 121.º, resultados conseguidos no "open qualifier", falhando a ambição do diretor técnico nacional, Nuno Ferrão, de qualificar um atleta masculino e um feminino para a próxima fase.

Na quarta-feira, a estreia de uma seleção feminina portuguesa em Mundiais, mas Rafaela Costa, Margarida Cepeda, Madalena Galante e Matilde Ribeiro não chegaram à ronda de 32.

"Tivemos um desempenho positivo nos masculinos, com uma melhoria de resultados e boas prestações. No feminino, fizemos uma avaliação e uma experiência competitiva no Mundial", descreveu, citado em comunicado.

Com outro tipo de aspirações, o olímpico Gustavo Ribeiro, terceiro no ranking de qualificação olímpica e atual campeão da Supercoroa SLS, entra em ação sexta-feira nos quartos de final do campeonato do Mundo, que reporta a 2022, por não se ter realizado como previsto no Brasil, no ano anterior.

O Mundial é o evento de maior cotação para o ranking olímpico com vista a Paris'2024.