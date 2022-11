Chutador que apurou Portugal para o Mundial'2023: "Não consegui nenhuma proeza"

Samuel Marques cobrou o pontapé de penalidade que permitiu a Portugal empatar 16-16, já no tempo extra do jogo contra os Estados Unidos, no torneio final de repescagem para o Mundial de 2023.

O autor da penalidade que valeu o apuramento de Portugal para o Mundial de râguebi França'2023, Samuel Marques, disse esta terça-feira que apenas cumpriu o seu dever e repartiu os louros com todo o grupo de trabalho.

"Não consegui nenhuma proeza, apenas fiz o meu dever. A proeza conseguimo-la todos juntos, a equipa técnica, os jogadores e todas as pessoas que acreditaram em nós", disse o médio de formação da Seleção Nacional à agência Lusa.

Samuel Marques cobrou o pontapé de penalidade que permitiu a Portugal empatar 16-16, já no tempo extra do jogo contra os Estados Unidos, no torneio final de repescagem para o Mundial'2023, que se disputou do Dubai.

Portugal precisava de ganhar ou empatar com os norte-americanos para voltar a assegurar a presença no Campeonato do Mundo pela segunda vez na sua história, após a presença no França'2007.

Nessa altura, o médio de abertura dos lobos tinha apenas 19 anos e dava os primeiros passos no râguebi sénior, mas recorda-se especialmente do jogo contra a Nova Zelândia, que Portugal perdeu por 108-13.

"O meu pai nasceu em Vila Nova de Famalicão, mas os meus avós são de França e não tenho mais qualquer ligação com Portugal. Só vou para os jogos da Seleção, mas, sim, lembro-me do jogo com a Nova Zelândia. Estamos todos ansiosos por este Mundial. É um momento incrível", assumiu o lusodescendente.

Atualmente ao serviço do Carcassonne, na ProD2, segundo escalão profissional francês, Marques conta com diversas passagens pela I Liga do país, o Top 14, ao serviço do Section Paloise, do Stade Toulousain e do Brive.

Aos 33 anos, o número 9 soma 40 internacionalizações por Portugal, segundo informação disponibilizada pela Federação Portuguesa de Râguebi no guia de imprensa do torneio de repescagem, e não tem dúvidas em afirmar que este é o momento mais alto da sua carreira.

"Sim, claramente. Para qualquer jogador de râguebi, participar num Campeonato do Mundo é um momento incrível", assumiu Samuel Marques.

O médio de formação, que assinou 11 pontos (três penalidades e uma transformação) dos 16 pontos obtidos por Portugal no encontro que valeu o apuramento, esteve, no entanto, ausente da seleção portuguesa durante oito anos, entre 2013 e 2021.

Regressou na época passada, seduzido pelo selecionador Patrice Lagisquet e pelos seus planos de levar Portugal, novamente, ao Campeonato do Mundo.

"A chegada do Patrice [Lagisquet] à seleção jogou claramente a favor do meu regresso, pela experiência dele e pelo projeto que me apresentou para a seleção. Ele ganhou a sua aposta", concluiu Samuel Marques.

A Seleção Nacional de râguebi garantiu, na sexta-feira, o apuramento para o Mundial de râguebi França'2023, após empatar com os Estados Unidos (16-16), graças a uma penalidade convertida por Samuel Marques no último lance do encontro do torneio final de repescagem, no Dubai.

Esta é apenas a segunda vez que Portugal vai disputar o Campeonato do Mundo de râguebi, após a única e histórica participação, em 2007, também em França.

Portugal vai integrar o Grupo C do Campeonato do Mundo, com País de Gales, Austrália, Ilhas Fiji e Geórgia.

O Mundial de râguebi de 2023 realiza-se em França, de 8 de setembro a 28 de outubro.