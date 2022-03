Chusovitina vence prova de salto da Taça do Mundo aos 46 anos

Redação com Lusa

A ginasta usbeque Oksana Chusovitina, presente em oito Jogos Olímpicos, regressou hoje à competição, após ter anunciado o fim da carreira, e logo com a vitória no salto da Taça do Mundo de Doha, aos 46 anos.

Chusovitina conseguiu um total de 13,433 pontos na prova final, batendo a húngara Csenge Maria Backsay, segunda, e a russa Viktoriia Listunova, terceira, de 18 e 16 anos, respetivamente.

A usbeque foi aplaudida de pé no complexo Ariake durante os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, quando parecia despedir-se da competição após oito Jogos Olímpicos, feito único entre ginastas femininas.

Ouro na tabela de equipas de Barcelona'1992, numa equipa unificada sob a bandeira olímpica, e prata em Pequim'2008, a atleta do Usbequistão nasceu em 1975 e competiu primeiro pela União Soviética.

Depois, sob a bandeia olímpica, abraçou a usbeque em Atlanta'1996, mas "trocou" para a Alemanha em Pequim'2008 e Londres'2012, antes de voltar à terra natal.

Em Tóquio'2020, anunciava pela terceira vez que se ia retirar, mas voltou atrás na decisão, algo que já tinha feito também após Londres'2012 e Rio'2016.