Charisma, de Álvaro Marinho, vence etapa do circuito mundial 44 Cup em Cascais

Redação com Lusa

Embarcação concluiu a 44 Cup Cascais com 12 pontos de vantagem sobre a eslovena Ceeref

A equipa Charisma, orientada pelo antigo velejador olímpico português Álvaro Marinho, conquistou, este domingo, a prova de Cascais do circuito mundial 44 Cup, vencendo cinco das 11 regatas disputadas.

A embarcação monegasca, liderada por Nico Poons, impôs-se na 44 Cup Cascais desde o primeiro dos quatro dias de prova, tendo apenas por três vezes não integrado o pódio, com dois quartos lugares e um sexto.

A Charisma concluiu a 44 Cup Cascais com 12 pontos de vantagem sobre a embarcação eslovena Ceeref, de Igor Lah, que terminou em segundo. A terceira posição do pódio foi para a também monegasca Team Nika, a 21 pontos do vencedor.

A competição de oito tripulações de seis países prosseguirá posteriormente em Marstrand, na Suécia, entre 29 de junho e 03 de julho, e termina em Oman, entre 07 e 11 de dezembro.

A Charisma, que foi oitava e última classificada na primeira das quatro etapas do circuito, tem beneficiado do conhecimento do campo de regatas de Álvaro Marinho.

Os RC44 são barcos de alta competição com os cascos construídos inteiramente em carbono e velas de última geração, o que os torna extremamente rápidos em todas as condições de vento e mar.