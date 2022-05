Challenge de Espanha em golfe: Tomás Bessa é o melhor português

Bem mais atrasados estão Pedro Figueiredo e Tomás Melo Gouveia.

Tomás Bessa é o golfista português mais bem classificado no final do primeiro dia do Challenge de Espanha, que decorre em Cádiz até domingo.

Com 72 pancadas, Bessa fez o par do campo no final da ronda, fruto de quatro birdies (uma abaixo do par) e quatro bogeys (uma cima), além de outros 10 buracos completados no par' Após um dia, integra o grupo dos 29.ºs classificados.

Bem mais atrasados estão Pedro Figueiredo e Tomás Melo Gouveia, até agora com duas pancadas acima do par, em 57.ºs, e sobretudo João Girão, 125.º, com seis pancadas acima.

Na frente da competição, com seis pancadas abaixo do 'par', está o sul-africano Wilco Nienaber, seguido pelo suíço Jeremy Freiburghaus (menos cinco) e um grupo de sete golfistas com menos três.

O torneio decorre até domingo no Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri, de Cádiz, sul de Espanha.