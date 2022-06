Cavaleiro Duarte Seabra foi segundo na prova que fechou o CSIO de Madrid

Redação com Lusa

Na competição, Portugal esteve representado por uma seleção nacional e pelo individual Francisco Caldeira.

O cavaleiro português Duarte Seabra, montado no HHS Washington, terminou este domingo na segunda posição o Grande Prémio Suzuki, do CSIO Madrid, competição na qual Portugal esteve representado por uma seleção nacional e pelo individual Francisco Caldeira.

No Grande Prémio que encerrou a competição em Madrid, ganha pelo espanhol Eduardo Álvarez Aznar, com o cavalo Rokfeller de Pleville Bois Margot, os portugueses Adir Diaz de Abreu, com Hellix du Segneier, e António Matos de Almeida foram oitavo e 15.º classificados, respetivamente.

No troféu Club de Campo Villa de Madrid, Mandy Mendes Costa, montando Hurlevent DB, foi segundo classificado, atrás do espanhol Gerardo Mieres (Diamantta DC), e acabou na quinta posição o troféu Mahou, com o cavalo Gray d Albino DB).