Causou morte depois de conduzir alcoolizado e, agora, foi dispensado pelo clube

Henry Huggs, de 22 anos, tirou a vida a uma mulher de 23 anos, em Las Vegas, num acidente de viação

Henry Ruggs já não é jogador dos Las Vegas Raiders, depois do clube ter dispensado o atleta que esteve envolvido num acidente que provocou uma vítima mortal.

O jogador da NFL, que saiu apenas com ferimentos ligeiros, conduziu alcoolizado e provocou a morte de uma jovem de 23 anos, em Las Vegas.

Nas redes sociais, o clube anunciou a dispensa do atleta, um dos talentos vindos do desporto universitário americano, depois do trágico acidente.