Catarina Costa e Emanuel Silva os mais votados para Comissão de Atletas Olímpicos

Ao todo, foram 84 os votantes para a equipa dos nove futuros dirigentes, sendo que, devido a empate entre o remador Pedro Fraga e a velocista Cátia Azevedo, ambos com 31 votos, decorrerá em seis de maio uma assembleia eletiva para decidir qual destes será o nono e derradeiro elemento

A judoca Catarina Costa e o canoísta Emanuel Silva, com 53 e 52 votos, respetivamente, foram hoje os desportistas mais votados para a nova Comissão de Atletas Olímpicos (CAO) para Paris'2024.

Ao todo, foram 84 os votantes para a equipa dos nove futuros dirigentes, sendo que, devido a empate entre o remador Pedro Fraga e a velocista Cátia Azevedo, ambos com 31 votos, decorrerá em seis de maio uma assembleia eletiva para decidir qual destes será o nono e derradeiro elemento.

Quando o grupo estiver completo, os nove eleitos vão votar, entre si, a atribuição dos cargos de presidente, vice-presidente e secretário-geral.

Leia também FC Porto Pepe disponível para o FC Porto-Sporting Providência cautelar do Tribunal Central Administrativo do Sul apresentada pelo FC Porto foi aceite

O pódio dos mais votados entre os 15 candidatos no sufrágio ficou completo com o velejador José Costa, com 48 votos.

A nadadora Diana Gomes e o triatleta João Silva seguem-se nas preferências, com 45 nomeações, com o lote de eleitos a ficar completo com a corredora Marta Pen Freitas e o ciclista David Rosa, com 38, e o nadador Aléxis Santos, com 33.

O ato eleitoral decorreu na sede do Comité Olímpico de Portugal, sendo que puderam votar todos os que participaram em qualquer edição dos Jogos, de verão ou de inverno, a partir de Pequim'2008.

O antigo velejador João Rodrigues vai deixar o cargo de presidente, numa equipa em que também não continuam Susana Feitor e Jéssica Augusto, do atletismo, Rui Bragança, do taekwondo, e Telma Santos, do badminton.

O canoísta Emanuel Silva, os triatletas João Silva e João Pereira, bem como o ciclista David Rosa são os membros da equipa ainda em funções que se recandidataram.